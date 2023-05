La tradicional sandwichería Monreal, ubicada en la esquina de San Lorenzo y Entre Ríos, decidió darle una renovación a su fachada con un cambio de cartelería y un nuevo color de pintura. El histórico y particular cartel de tubos de luces de colores no corre más y, en su lugar, pusieron uno simple de letras blancas con un fondo negro en las paredes.

En Twitter se armó el debate y no cayó demasiado bien que se haya quitado toda la mística de la sandwichería. En el fondo, el cartel era parte de su marca. “Una pantalla habría quedado mejor... Para recrear el cartel viejo”, escribió @@fede_padin. "El neón colorinche ondero de esa esquina era su identidad, el blanco institucional ese me da angustia", agregó @ChicaSiniestra_.

“Llegó el día y no me digan nostálgico. 60 años ahora escondidos atrás de pintura negra y leds fríos. El minimalismo no es una definición estética, sino la falta de recursos para expresar los intangibles de una marca que trasciende generaciones. Se va la marca, queda el producto””, escribió en Twitter el usuario @nunio_.

“Se reporta desde el lugar de los hechos. Todo es bronca y dolor.... Pusieron chapa negra de cervencería... Estoy por largarme a llorar... Solo faltan unas plantas, muebles industriales y cerveza tirada...

Algo más comprensivo fue el usuario @pablodb1: “Es cierto, lo arruinaron, perdió su aire setentista. Al pedo, porque con led se puede hacer de todo. Pero al menos está ahí, abierto y trabajando”.