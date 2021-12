El pueblo futbolero tiene la mirada puesta en una sola cosa: el Mundial de Qatar 2022. Tras obtener la Copa América y los grandes resultados de la Selección Argentina comandada por Lionel Scaloni y Lionel Messi, nadie quiere perderse la máxima cita deportiva. Un rosarino se aseguró un pasaje, valuado en al menos 3 mil dólares, para estar presente y compartió su alegría a través de las redes sociales.

Se trata de Franco San Juan, un bartender, que viajará pronto al país asiático el próximo año. Consiguió trabajo en un hotel cinco estrellas y podrá vivir bien de cerca la experiencia del Mundial. "Tener la posibilidad de estar en un lugar donde se juega un Mundial es increíble, el ambiente que se genera, choques de cultura, intercambio de idiomas, es una locura. Casi voy a Rusia y me quedé con las ganas. Más uno que es fanático del fútbol es increíble poder estar ahí cerca", contó a RosarioPlus.com.

El joven inició sus pasos en Rosario y llegó a ejercer su oficio en Australia y Dinamarca, teniendo en el medio la posibilidad de formarse en las mejores instituciones. Volvió a Argentina hace un año por la pandemia y ahora tendrá la posibilidad de seguir viajando con el plus de ser parte del evento deportivo más esperado de los últimos años.

Franco contó a este medio que vio en las noticias que reclutaban gente debido a la alta temporada que espera Qatar. "De caradura dije voy a aplicar a esto de Qatar, que es una empresa argentina que recluta gente para distribuirla en distintos lugares del mundo. Lo hice de caradura pero con fe de lo que hacía", detalló.

Pasó por un total de seis entrevistas hasta que finalmente el lunes pasado le avisaron que quedó seleccionado. "Me terminaron diciendo que me elegían a mí, que les gustaba mi perfil y mi experiencia. Hace dos días me llegó el mail de confirmación y que querían que empiece a tramitar los papeles para la visa y hacerse cargo del pasaje y de todas esas cosas", precisó.

De esta manera, el rosarino podrá no sólo estar en el Mundial, cumpliendo el sueño de millones de argentinos, sino también poder volver a viajar, que es su pasión. Por lo pronto, espera los papeles y los pasajes para partir rumbo a Qatar y seguirle el paso a paso a la "Scaloneta".