Luego de la maratónica sesión en la Cámara de Diputados que terminó con el rechazo al presupuesto 2022, el diputado nacional por Santa Fe del Frente de Todos, Eduardo Toniolli, manifestó su postura respecto al papel determinante que jugó la oposición para obstaculizar la aprobación. “Creo que algunos tienen la paregrina idea de que dañan a un gobierno y en realidad están dañando a los sectores del trabajo y la producción, a los municipios y comunas”, deslizó.

En diálogo con Sí 98.9 el legislador hizo un repaso de lo sucedido en torno al tratamiento del tema durante los últimos días en lo que fue su primera participación durante una sesión ordinaria de la Cámara baja. Recordó que el proyecto ingresó hace tres meses al Congreso, cuando la mitad del cuerpo legislativo aún no había asumido, pero desde los distintos bloques ya tenían conocimiento sobre el texto.

Más tarde hizo mención sobre los primeros indicios que anticipaban el rechazo y citó uno de los ejemplos sucedidos durante la Comisión de Presupuesto: “El diputado (Martín) Tetaz hizo no menos de diez intervenciones creyendo que era un estudio de televisión, y tratando de rebatir argumentos de cada uno de los diputados del oficialismo y se le tuvo una paciencia oriental”.

En ese sentido, otra de las cuestiones que destacó Toniolli fue el comportamiento de la oposición durante la sesión ordinaria. “Lo que pasó anoche en esta sesión de 24 horas no lo vi nunca en mi experiencia legislativa. Una oposición balcanizada jugando a ver quien tenía la lonja más grande. Alguno quería darle un grado de racionalidad a los planteos que hacíamos desde un bloque único, y veíamos como alguno de ellos salían corriendo al salón de los pasos perdidos a tirar bombas mediáticas”, describió en diálogo con Leo Ricciardino.

El diputado nacional no escatimó en críticas hacia los bloques opositores y más adelante deslizó: “Los liberales libertarios, tienen una capacidad de tensión sobre Cambiemos que tampoco vi nunca, fundamentalmente porque a la mitad de la bancada de cambiemos se le caída la baba cuando intervenían estos personajes. No me extraña para nada ese maridaje entre los defensores del liberalismo a ultranza y los nostálgicos del terrorismo de Estado”.

Respecto a las consecuencias que puede provocar la no aprobación de una de las leyes más importantes para un gobierno, Toniolli sostuvo que el daño más grave no está en el revés que puede recibir el Ejecutivo, sino en las dificultades que puede generar particularmente para las provincias.

“El mayor problema lo tienen las provincias, los sectores de la producción y quienes tienen que invertir. El daño no se lo hacen al gobierno. El gobierno va a gobernar con el presupuesto de este año, reconducido.”, explicó.

Respecto a los efectos colaterales sobre los distritos, citó el caso de la provincia de Santa Fe, más precisamente de la ciudad de Rosario, ya que en este presupuesto había un aumento del 70% en subsidios al transporte. A partir del rechazo, esa posibilidad quedará trunca y la ciudad deberá esperar otros recursos.

Por último, el dirigente peronista evaluó las consecuencias que esta decisión de una parte del Congreso puede generar en las negociaciones con el FMI y sostuvo: “Estamos en un escenario de negociación con un organismo financiero internacional, por una deuda de la que es responsable buena parte de esa oposición, y hoy nos pone en la necesidad de sentarnos a negociar tras ese desacuerdo”.

La nota completa: