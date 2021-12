A pocos días de la Navidad, el generador de contenido en redes sociales Nano Catalá, quien forma parte del programa Sopa china en Sí 98.9, volvió a captar la atención de los usuarios con una parodia bien rosarina sobre la celebración navideña.

Esta vez el personaje es Walter, un duende de navidad que sobrevive en la convulsionada ciudad de Rosario utilizando un chaleco antibalas que el mismo se compró para evitar la violencia urbana. Además aclara que ser duende “ es un trabajo de riesgo” y lo respaldan con cifras alarmantes. “En el año 2020 mataron 112 duendes acá”, dice el actor a modo de parodia, sin dejar afuera otros problemas que aquejan a los rosarinos como lo es la falta de taxis en las noches.

“Ser duende es para toda la vida, la Navidad es algo hermoso, no dejemos que no las arrebaten. Esta Navidad en Rosario no tires cuetazos no de goma no de plomo”, concluye mirando fijo a la cámara con una suave melodía.

En diálogo con Rosarioplus.com, Catalá contó que la idea del duende surgió por una presentación que hará junto con otros artistas este jueves a las 21 en Distrito Siete (Ovidio Lagos 790). Su programa en redes, A Pedazos despide el año: Nano Catalá y Facu Supertramp se preparan para dar su mejor función y coronar un 2021 lleno de caos y confusión.

El festejo contará con un show en vivo de Matilda y para cerrar una fiesta con una selección de DJs. “Queríamos contar cómo es la Navidad en Rosario ya que nuestro programa aborda temas de la ciudad. Es un duende navideño que tiene que salir a la calle con chaleco antibalas por las balaceras, es mostrar un duende dramático que además lo abandonó la patronal y sale a hacer este trabajo de riesgo que es repartir regalos navideños, pero con chaleco antibalas”, explicó.

En agosto de este año, en medio del clima crispado en la política local, con lanzamiento de candidaturas y las internas de cada frente, se coló un nombre inesperado. Ningún partido ni ciudadano tenía en el radar a Nano Catalá, pero el sentimiento que puso en sus últimos posteos en donde anunció su intención de llegar al Concejo de la ciudad lo convirtieron en viral y fue noticia a nivel nacional. Esta parodia logró incluso que Catalá sea recibido por el intendente Pablo Javkin en su despacho del Palacio de los Leones. No es ni la primera ni la última vez que vamos a escuchar hablar de él.