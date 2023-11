El cantante y compositor estadounidense Morgan Wallen se convirtió este domingo en el gran ganador en la ceremonia de los Billboard Music Awards que se llevó a cabo en el hotel Marriot Bonvoy de Los Ángeles, al obtener 11 estatuillas.

Por su parte, la estrella pop Taylor Swift y el rapero canadiense Drake alcanzaron el logro de acumular la mayor cantidad de estos galardones en la historia al llegar a la cifra de 39; en el primero de los casos por vencer en diez categorías, y en el segundo, en cinco.

Wallen dominó por completo los rubros dedicados a la música country mientras que también se alzó con el doble premio al mejor álbum Billboard 200 por "One Thing at a Time" y mejor canción Hot 100 por "Last Night", algo que no ocurría desde 2004 con Usher.

En el caso de Taylor Swift, se consagró por tercera vez como mejor artista, mejor artista de Billboard 200 y a la mejor artista femenina.

Mientras que Drake acaparó los premios en el rubro rap, al ganar como mejor artista de rap, mejor gira de rap, mejor álbum de rap por "Her Loss" y mejor canción de rap por "Rich Flex".

Las categorías dedicadas al R&B presentaron a SZA como la gran dominante, y el rock consagró a Zach Bryan, sin embargo Beyoncé y Coldplay también dejaron respectivamente sus sellos en esos rubros.

Entre los artistas que también se fueron con estatuillas aparecen Bad Bunny, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, 21 Savage, Karol G y The Weeknd.

