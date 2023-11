La cantante estadounidense Taylor Swift fue recibida en Río de Janeiro por un Cristo Redentor iluminado con un mensaje en inglés de bienvenida y los nombres coloridos de los 27 estados de Brasil.

Además de la iluminación especial de la imponente estatua de brazos abiertos, una rueda gigante -de 88 metros- en la zona portuaria de Río de Janeiro también recibió este jueves una iluminación especial en homenaje a Taylor Swift.

La artista se presentará en el estadio Nilton Santos los días 17, 18 y 19 de noviembre, en una serie de conciertos que contará con 700 agentes en el escenario y 1.000 más en sus alrededores.

En el marco de su gira “The Eras Tour”, Swift tan solo ofrecerá conciertos en tres países de América Latina: México, donde ya se presentó en agosto; Argentina, en el que actuó el último fin de semana, y Brasil.

La intérprete de éxitos como "Shake it off", "Love story" o "Look what you made me do" fue recibida por decenas de "swifties", como se conocen a sus seguidores, en las afueras del lujoso hotel Fasano, en el barrio de Ipanema.

El Santuario del Cristo Redentor y el propio alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, desafiaron a los fanáticos de la artista para recaudar 20.000 panetones y botellas de agua mineral para donar a barrios vulnerables.

