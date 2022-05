Como todos los años, este 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars. El #StarWarsDay es una tradición popular iniciada por los fans y adoptada por la productora Lucasfilm que realza el espíritu del fanatismo compartido por los seguidores de la película con eventos en todo el mundo, fiestas y más.

El mensaje 'May the 4th be with you' conecta a fans de todo el mundo y surge de la asociación fonética del inglés "May the Force Be With You" ("Que la Fuerza te acompañe", en su traducción al español).

Desde el estreno hace 45 años de su primera película, Star Wars se ha convertido en un gigante mediático que cuenta con series, hoteles, parques temáticos, videojuegos, juguetes, libros y más.

El por qué del 4 de mayo tiene que ver con una asociación fonética en inglés entre la frase clave de la historia "May the Force be with you" ("Que la Fuerza te acompañe") y "May the 4th (fourth) be with you" ("Que el día 4 te acompañe").

Para esta fecha, la plataforma Disney+ aprovechó para iniciar la cuenta regresiva hacia uno de los estrenos más esperados: Obi- Wan Kenobi, la nueva serie de Lucasfilm.

Protagonizada por Ewan McGregor, la historia transcurre diez años después de los eventos ocurridos en Star Wars: La venganza de los Sith, cuando su mejor amigo y aprendiz, Anakin Skywalker, se convierte al lado oscuro y se transforma en Darth Vader.

La serie sobre el legendario jedi de Star Wars retrasó su estreno al 27 de mayo, con un capítulo doble a través de la plataforma Disney+. McGregor personificará, al igual que en los Episodios I, II y III, al mítico maestro de Anakin Skywalker.

Los festejos de #StarWarsDay también se extienden a las redes sociales de Disney, donde habrá contenido sorpresa y mensajes alusivos, todo bajo el hashtag #MayThe4thBeWithYou.