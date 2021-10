Los candidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio), Leandro Santoro (Frente de Todos), Javier Milei (Avanza Libertad) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda) se encontraron en el programa "A dos voces "del canal TN para intercambiar visiones y propuestas. Mientras los candidatos del peronismo y el macrismo insis tieron en el juego de la grieta, el bizarro libertario y el representante de la izquierda le pusieron más color.

Milei terminó haciendo agua en el debate y no tuvo el picante que demuestra en las entrevistas televisivas. El juego de contestar rápido le resultó complejo por más que apostó al show. No pudo explicar algo tan sencillo como por qué no se vacunó contra el Covid. Encima, transpiró, el gran enemigo de todo debate televisado.

Bregman afirmó que Milei fue "el gran perdedor del debate" porque "se asustó" y no se animó a decirle las cosas que le dice por Twitter. Bregman sacó algo de ventaja pero rompió las reglas superponiéndose en las respuestas de Milei. Pero también se vio interrumpida en varias oportunidades por el liberal y chicaneó: “Milei está acostumbrado a que las mujeres no hablen”.

Demostró ser antisistema como él. Justamente un pasaje jugoso de los cruces entre el libertario y Bregman fue en ese marco. "Sos un catador de falacias", le espetó.