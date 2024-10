Adidas presentó su última colección, un punto de encuentro entre el deporte y la música, en la que unió a Leo Messi y Bad Bunny. La colección incluye la Gazelle de Adidas, una de las zapatillas más emblemáticas de la marca que se originó en 1966, así como el taco F50, utilizado por Messi a lo largo de toda su carrera. La colección sale a la venta el sábado.

Preguntado por la colaboración con Bad Bunny, Messi aseguró que no dudó en unirse. El campeón del mundo también expresó su admiración por las canciones del astro puertorriqueño. "Nos gusta mucho su música. Le seguimos desde hace mucho tiempo y siempre hay alguna canción suya en las listas de reproducción que escuchamos. Es parte de la mezcla que siempre suena", dijo Messi.

Por su parte, Bad Bunny, el 'Rey del Trap Latino' que ganó en seis categorías en los Premios Billboard de la Música Latina del domingo, habló sobre cómo el GOAT del fútbol inspira su trabajo.

"Siempre he sido fan de Messi, así que colaborar con él es un sueño hecho realidad", declaró Bad Bunny a ESPN por correo electrónico. "Obviamente, admiro su talento y excelencia en el juego, pero también lo he visto como un ejemplo de cómo mantenerse humilde, dejar que tu trabajo hable por sí mismo y mantener la concentración. Su dedicación y esfuerzo es lo que realmente le diferencia del resto, y eso es algo que he intentado emular".

También hay una campaña de video en la que Messi y Bad Bunny leen cartas de los aficionados, en las que afirman la importancia de su impacto como estrellas y fuentes de inspiración para los latinos y los jóvenes de todo el mundo.

Por su parte, los creadores de la campaña aseguraron: "Estamos muy orgullosos de trabajar con estos chicos. Sólo hay un Messi y un Bad Bunny. Esperemos que los aficionados aprecien el diseño", dijo Mayorga.