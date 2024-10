Fabio Alberti en Rosario, ¿Cocinando en el Balcarce?

El famoso comediante y actor Fabio Alberti, conocido por sus trabajos en CHA CHA CHA Y Todo Por Dos Pesos y por sus personajes Coti Nosiglia y Boluda Total llega en noviembre a la ciudad, lo que despertará el interés de sus muchos seguidores. La gran sorpresa es que en ésta ocasión la convocatoria no será ni una obra de teatro ni un show de stand up. Alberti viene invitado por el mítico bodegón Comedor Balcarce para cocinarles a todos los rosarinos que concurran.

“En mi casa miraban El Gourmet hace más de 30 años. Y un día lo vi a Mallman que decía: <<si sabes hacer un soufflé, sabés cocinar>>. Al otro día me puse a hacer y me salió bárbaro!”, adelanta Fabio.

“Siempre cociné, en el secundario invitaba a mis amigos a comer mousse de chocolate después de la escuela. Cuando terminé el colegio tuve la fantasía de dedicarme a la gastronomía, pero yo estaba más para pelotudear que para otra cosa, je. Después tuve mi puesto de hamburguesas. Ahora tengo un restaurante en mi casa”, continúa Alberti, que desde hace unos años mudó su vestuario de actor y sus ollas a Uruguay.

Es que el Comedor Balcarce viene realizando jornadas especiales, donde mezcla los ámbitos de la cultura y la gastronomía. Una apuesta interesante que trajo en Octubre a a nuestra ciudad toda la cultura rioplatense y la cocina de “Yiyo, el zeneize”, un bodegon centenario y muy reconocido de Parque Avellaneda, en la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta en esta oportunidad, para el 4 de noviembre, es que el conocido humorista y actor Fabio Alberti, luzca sus dotes de cocinero. Que junto al equipo del Balcarce prepare la cena para los rosarinos que deseen pasar una gran velada, con sabores, anécdotas y un toque de humor. Por supuesto que Alberti será el anfitrión y pasará por las mesas para entablar un intercambio con los comensales. Un plan irrepetible.

La reserva de los lugares para la ansiada noche del 4 de noviembre puede hacerse al whatsapp del Comedor: 3413 47-2549.

Alberti se confiesa fana del Balcarce: “es un honor cocinar en el Comedor Balcarce. Yo lo conocí a Fernando (Santarelli, el dueño) yendo a comer. Me dijo: <<vos subite a un taxi y decile que te lleve al Vómito>> y me encantó. Desde aquel día somos amigos, porque somos de River, de la comida y del vino”

“Cocinar en Balcarce es como entrenarse con Gallardo, el ambiente familiar y la comida casera, las recetas de hace tiempo. Va a ser una experiencia maravillosa”, promete el actor de clásicos de la tele como CHA CHA CHA, con Alfredo Casero y Todo Por Dos Pesos con Diego Capusotto.

El menú tiene la osadia de Fabio Alberti y el sello de calidad del Comedor Balcarce. Está compuesto por:

Ponche recepción & encurtidos

Lengua a la vinagreta de balcarce

Milanesa de bife ancho con hueso, cocida con manteca clarificada, hecha napolitana con salsa de pepperino pomoro con pan de miga fresca & panko y papas fritas triple cocción, al estilo Fabio

Flan receta familiar alberti

Negroni Balcarce (con caramelo del flan del Comedor Balcarce)

Acompañado con vinos orgánicos biodinámicos naturales de Bodegas Mata

Fabio Alberti siempre despierta una sonrisa. Y no es la excepción cuando piensa en su reencuentro con la ciudad. “A Rosario he ido por teatro y por no teatro. Me remite al río, al pescado y a la vida nocturna intensa. Y bueno, muchos de los recuerdos no los puedo contar, je”, se despide con una sonrisa cómplice