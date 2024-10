Williams Racing posteó una frase de La Joaqui

El piloto sensación de la F1, Franco Colapinto, comenzó a correr en Austin por la decimonovena fecha del calendario 2024 de la Fórmula 1. En su primer entrenamiento se ubicó en la posición 19.

Este viernes fue el turno de "clasificación Sprint", mientras que para el sábado a las 15 horas de Argentina se correrá el Sprint. 4 horas más tarde se correrá la clasificación para el Gran Premio del domingo a las 16 hs.

"No es la nave es el piloto" dijo la Joaqui en "Butakera", la canción tan popular de cumbia y RKT que hizo junto a El Noba y suma 140 millones de vistas únicamente en YouTube. Este viernes, Williams Racing subió esa frase a su historia de Instagram.

"it's not LA NAVE it's EL PILOTO" reza la traducción angloespañola de los fanáticos argentinos que acompañan a Franco Colapinto en un nuevo desafío en la máxima categoría del automovilismo mundial.