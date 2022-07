Contar la existencia de una banda en décadas es demasiado. De más estar decir que seis décadas es histórico y brutal. The Rolling Stones están en esa: acaban de cumplir 60 años de la primera vez que tocaron constituidos como grupo musical. Su primer concierto fue el 12 de julio de 1962 en el Marquee Club, epicentro de un milagro y una leyenda.

En aquel concierto se subieron a un escenario juntos Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones, más Ian "Stu" Stewart, Dick Taylor y Tony Chapman. Hicieron unos covers de blues porque no tenían temas propios y mucho no gustó al público. En la lista de nombres no figura un músico esencial para la historia de los Stones: Charlie Watts.

Ahora arrancaron a principios de junio una nueva gira mundial llamada "Sixty". Este martes en la cuenta oficial de Twitter escribieron: "LOS ROLLING STONES CUMPLEN SESENTA HOY!!! ¡El 12 de julio de 1962 es donde oficialmente comenzó todo para la banda de rock'n'roll más grande del mundo! ¡Únase a nosotros para celebrar, tuiteando por qué ama a los Stones y sus canciones y recuerdos favoritos!"