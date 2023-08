Pese a que está en España en el marco de su gira, Lali Espósito siguió con atención la jornada electoral en Argentina. A tal punto que cuando se conocieron los primeros resultados que dieron como ganador a Javier Milei, uso las redes para expresar su preocupación: “Qué peligroso. Qué triste". El tuit generó múltiples reacciones entre sus seguidores y acumuló más de 21 mil comentarios.

"No me pone para nada mal que me "bardeen" por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente", ampló este lunes ante los insultos y agravios recibidos por su primera publicación.

Y continuó: "Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del "otro bando" y del UNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos".

"Aunq sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio. Es lo más "cómodo" pero no soy así Asique ...Si! Para mi es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen! Un beso respetuoso para todos", cerró.

Lali fue de las pocas artistas que se manifestaron sobre el resultado de las PASO. En las antípodas de su pensamiento, Alex Caniggia dejó en claro su respaldo a Milei. "Basta con la casta política, con ellos no hay futuro", fue uno de los tantos mensajes que compartió con sus seguidores.