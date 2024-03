Blink182 anda de gira por Sudamérica y después de ser parte del Lollapalooza en Buenos Aires, la banda visitó Paraguay, donde sus músicos se llevaron un grato regalo.

Mark Hoppus, el bajista y co vocalista principal de la banda subió un video donde se los ve en el hotel donde se hospedan y un músico paraguayo les regala All the Small thing en versión arpa. “Way better than our version”, (mejor que la nuestra), escribió el bajista.