Amplia repercusión tuvo en los medios serbios la muestra fotográfica que la agencia nacional de noticias Télam expone en el festival Mes de la Fotografía de Belgrado hasta el 18 de este mes.

"Resume la vida de un genio del fútbol. Las legendarias fotos documentan no solo el tiempo deportivo (de Diego Armando Maradona), sino también su historia personal y sus sentimientos", señaló la versión digital del periódico serbio Blic. Nova, otro de los medios que se hizo eco de la exposición, consignó: "El Mes de la Fotografía de Belgrado rinde homenaje al grande del fútbol mundial, que falleció el pasado mes de noviembre a los 60 años, con la instalación 'Maradona'".

"La exposición -añadió- trae a los visitantes una selección exclusiva de fotografías de los archivos de la agencia de noticias argentina Télam, la agencia serbia MN Press, así como una selección de obras de los fotógrafos serbios Dragana Udovicic y Aleksandar Dimitrijevic".

También hubo coberturas de la muestra en medios como Seecult, Kurir, B92, Zprveruke, Report y Proza Online.

La muestra "Maradona" recopila imágenes de archivo de Télam y es una de las 20 exposiciones del Belgrade Photo Month, su nombre oficial en inglés, la cual comenzó 8 de mayo y cuenta con exhibiciones al aire libre, en distintos puntos de la capital serbia.

Además cuenta con recorridos online, los cuales están accesibles en www.belgradphotomonth.org.

"Maradona" resume la vida del astro argentino a través de sus fotos más icónicas, que documentan su historia personal, deportiva y política, y los sentimientos de la gente bajo la mirada de los reporteros gráficos de esta agencia pública de noticias.

Se trata de una selección de 18 paneles con cerca de 30 imágenes elegidas por la Embajada Argentina en Serbia, Agencia Télam, MN Press y Belgrade Waterfront.

Los fotógrafos autores de las imágenes que conforman la muestra son Claudio Fanchi, Roberto Azcárate, Raúl Ferrari, Alejandro Santa Cruz, Carlos Brigo, Carlos Luna, Juan Roleri, José Manuel Fernández y Candelaria Lagos.

"Diego tenía una relación de amor odio con la prensa. En 1993 fui a cubrir el repechaje en Sydney, Australia. Yo cumplía años el 24 de octubre, estando en la gira. Esa noche salí a comer con un colega, y al rato cayó Diego con (Guillermo) Coppola y Claudia (Villafañe). A la hora, el mozo me trajo un champagne a la mesa, y yo le dije que no lo había pedido. Me dijo que me lo mandaban de aquella mesa, y lo señaló a Diego", contó a Télam Claudio Fanchi, fotorreportero con más de 30 años de experiencia en la agencia.

La presencia de Télam en Serbia se da en el marco de una gestión de la Embajada argentina ante ese país con los organizadores del BGD Photo Month, y se inscribe en el marco de la decisión de la gestión que encabeza Bernarda Llorente de propiciar acuerdos de colaboración, coproducción e intercambio de contenidos, así como de promoción de la cultura argentina en el mundo.

"Las muestras de afecto por Maradona en Serbia son un ejemplo de lo mucho que tenemos en común los dos pueblos. Trabajamos en distintas áreas para que nos conozcamos cada vez más. Sea desde el deporte, la cultura o la educación, todo suma para lograr que se nos abran cada vez más puertas a futuro", dijo Javier Chalian, encargado de negocios de la Embajada Argentina en Serbia.

El Belgrade Photo Month, desde su primera edición en 2016, da visibilidad a fotógrafos de este país y del mundo. Durante cerca de un mes, grandes exponentes de la fotografía se pudieron disfrutar en el Paseo de Sava, una peatonal a orillas del río que bordea Belgrado.

"Yo jamás le pedí un autógrafo ni una foto en las coberturas, sólo lo saludaba con mucho respeto. En un viaje volviendo a Argentina, en una escala, Diego me agarró en el aeropuerto y me dijo: ¿maestro, un autógrafo, una foto, algo? Cuando estaba relajado y en confianza era así, generoso y dado", contó a Télam Carlos Brigo, fotorreportero de esta agencia.

La muestra también cuenta con imágenes de murales realizados tanto en Argentina como en Serbia, reflejo del cariño que ambos pueblos sintieron y aún sienten por el 10. Maradona tuvo una relación muy especial con Serbia tras dos visitas a Belgrado: la primera en 1982 cuando jugando para el Barcelona marcó un gol famoso por encima del arquero rival; la segunda fue en 2005, durante el rodaje del documental sobre su vida realizado por el cineasta y músico Emir Kusturika.