Sofía “Jujuy” Jiménez vivió un incómodo momento en el programa A la Barbarossa (Telefe). Mientras le enseñaba unos pasos de baile a la conductora del ciclo, las cámaras enfocaron una mancha roja en la parte de atrás de su pantalón. Al darse cuenta de la situación y en su afán por preservarla, Georgina debió explicarle a la joven lo que sucedía.

“Tenés una manchita en el pantalón, no pasa nada”, le dijo Georgina. Ante el desconcierto de Jujuy, la conductora intentó calmarla. “Estas cosas pasan. A mí no me pasa más porque yo ya estoy....”, agregó con humor. La modelo le comentó que estaba temblando. “No es nada, nos pasa a todas las mujeres. Así que tranqui, andá a cambiarte”, sumó. “Qué vergüenza”, cerró la joven antes de dejar el estudio.

Más tarde, Jujuy se reincorporó a la mesa y sus compañeras le demostraron su apoyo y naturalizaron la menstruación. Nancy Pazos subrayó que era sumamente normal y agregó que es momento de que en la televisión se hable sobre los ciclos de las mujeres.

El video del momento se viralizó rápidamente y muchas mujeres salieron a bancar a la modelo, quien agradeció todos los comentarios de amor que recibió con una historia de Instagram en la que compartió uno de los clips.