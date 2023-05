Tras la gran repercusión por el bulto prominente de la estatua de bronce con la que River homenajeó a Marcelo Gallardo, la escultora a cargo de la obra habló con la prensa y contó que se trató de algo intencional, a pedido del dirigente Carlos Trillo, ideólogo del proyecto.

"Me pidieron específicamente que esa parte la exagere, el comitente de la obra. Yo también me prendí en la moto porque me pareció que esta cosa butural del fútbol había que expresarla de alguna manera", confesó Mercedes Savall en A24.

Y agregó: “Me gustó poder haberle dado un plus al hincha de River. Exagerar algunas partes es una licencia artística, aunque yo se que en el ámbito académico seguro me estarán matando, ya que es polémico que en lo que es la escultura monumental exagerar alguna parte”.

La estatua de la polémica pesa unas siete toneladas y fue confeccionada mediante la fundición de miles de llaves donadas por los hinchas millonarios. Además cuenta con varios guiños ocultos como el símbolo del infinito en la medalla que lleva el DT.