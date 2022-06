La convención que atrae a miles de fanáticos e ilustradores de todos los rincones del país y coopta por cuatro días la Franja Joven a la vera del Paraná en el centro rosarino, este año en vez de octubre será del 11 al 14 de agosto, y promete “más de una decena de invitados especiales que sorprenderán a más de uno”.

Eduardo Santillan Marcus es miembro de la comisión organizadora de la CBB, explicó en diálogo con Rosarioplus.com sobre la decisión de la postura ambientalista de esta edición luego de dos años de freno por la pandemia: “Fuimos testigos de la quema de las islas y eso nos afectó a todos durante la pandemia, aunque siempre tuvimos la conciencia ambiental. Dijimos por qué no aprovechar la repercusión que tiene la Crack para destacar esto”.

De esta forma, la propuesta de conciencia social por los humedales surge porque “son temas que nos importan a todos, y había que destacarlos porque es algo que estaba pasando acá enfrente de nuestras convenciones. No podíamos ser indiferentes y pasar de largo”.

Además precisó en torno al cambio en la comisión organizadora, de las temáticas que se venían realizando: “En 2019 después de la 10ma convención pensamos que teníamos que hacer cambios porque siempre se homenajeó a artistas argentinos. La idea los años anteriores era es resaltar la historia argentina como importancia una vez al año está en Rosario, y como ya lo conseguimos entonces desde ahora la temática será diferentes tópicos cada edición. Pensamos entonces como relacionamos la conciencia ambiental con la Crack, están en el animé, los mangas, y en la historia japonesa existen los kaijus, esos bichos que por radiación se hacen gigantes y atacan ciudades”.

Un pez dorado emerge del río delante de las islas entrerrianas y sorprende a incrédulos ciudadanos en el parque España. La maravillosa figura fue realizada por Germán Peralta, un rosarino miembro de la comisión organizadora que trabaja para Marvel, uno de varios talentosos historietistas.

No es el primer animal de los humedales en ser protagonista de la estética CBB, ya que Eduardo recordó que “en anteriores hubo un surubí y un carpincho también”, y explicó: “El concurso de historietas que se hace todos los años, este año es con la temática de conciencia ambiental”.

El pasado fin de semana se realizó un desfile de cosplayers que sirvió de precalentamiento para achicar la espera de cara a agosto, ya que Eduardo aclaró: “La competencia del desfile oficial será durante la última jornada de la Crack como cada edición”.

En torno a los historietistas invitados, adelanto que ya se confirman más de 10 nacionales, y “se los convocó a los consagrados a que hagan un pin up inspirado en ambiente para participar de una muestra. Pero además de los invitados, todo el mundo de la historieta viene a Rosario. Desde otras ciudades de todo el país, pero también de Chile y de Uruguay", apuntó Marcus Santillán.

Desde las próximas semanas se irán revelando los nombres de los próximos invitados, y habrá tres invitados internacionales. "Con la pandemia yo pensaba que iba a ser complicado volver a lograr traerlos, y hay que pensar distinto. Sin embargo viene un editor para ver materiales, tres dibujantes internacionales, y puedo adelantar que por uno de ellos, se le va a caer las medias a más de un comiquero", lanzó.

El desfile del pasado sábado fue una previa, y el 14 de agosto será el desfile oficial con concurso incluido, que será “como siempre completamente abierto, la gente se acerca en el momento a desfilar sin ninguna restricción de edades. Han desfilado desde bebés a señora de 70 años, y personas con discapacidades. Es muy hermoso lo que pasa ahí: cada vez participa mas gente. No me interesa los números que dicen, no quiero cuantificarlo. Te dicen 15 mil o 20 mil. Los que están ahí saben lo que vivieron”, aseguró el organizador.

Sintonía verde

En paralelo a los adelantos de la convención que se viene, el concurso en ese marco que se realiza cada año será también bajo la órbita de la conciencia ambiental. Hay tiempo hasta el 1 de julio para entregar dibujos.

“En años anteriores cuando se homenajeaba por ejemplo a un guionista de género terror, el concurso era sobre terror. Este año entonces es un estilo abierto, podes dibujar como quieras, pero debe contar en 4 páginas algo relacionado al problema ambiental.

Para inscribirse no hay límites de materiales, edades ni de propuestas, hay que hacerlo en el sitio web oficial de la CBB.