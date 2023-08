El cuartetero cordobés Carlos "La Mona" Jiménez continúa internado en la terapia intensiva de una clínica de la ciudad de Córdoba y evoluciona favorablemente, según indicaron sus familiares, por lo que podría recibir el alta entre este jueves y el viernes.

En las primeras horas del miércoles, el músico fue derivado desde su domicilio hasta el Instituto Modelo de Cardiología, donde arribó con un cuadro “isquémico”, según contó Carli Jiménez, hijo del artista.

En primera instancia trascendió que podría haber sufrido un principio de ACV, aunque la familia no confirmó ese diagnóstico, ni tampoco desde el nosocomio dieron información oficial. "No se puede decir que es un ACV. Tenemos que esperar los resultados finales de los estudios, que demoran 24 horas y aún no los tenemos. Los médicos hablaron de algo de isquémico", dijo el hijo. A la vez que aclaró que “nunca se desmayó, ni perdió el conocimiento”.

A principios de agosto, Jiménez había sido intervenido quirúrgicamente debido a un fuerte dolor abdominal. "La Mona" tiene 72 años y se mantiene arriba de los escenarios desde 1967. Desde entonces grabó más de 90 discos.