Néstor Grindetti, el presidente provisorio de Independiente tras la renuncia del anterior titular del club de Avellaneda, Fabián Doman, habló de la situación del Rojo y le hizo un guiño a la propuesta del popular influencer Santiago Maratea para recaudar fondos y así poder afrontar la deuda millonaria que pesa sobre la institución.

"Estamos armando un fideicomiso para ofrecer colocar dinero y que nosotros podamos contar con fondos para ir a México y pagar la deuda que tenemos. Independiente va a estar mejor. No me cabe ninguna duda. No puedo asegurar tiempos", explicó el dirigente en diálogo con DSports Radio.

Y agregó: "Santi Maratea tuvo esta idea de juntar dinero y eso nos va a ayudar. Hay que instrumentarlo, tiene un proceso que lleva tiempo. Marconi está en diálogo con Maratea. Es iniciativa de Santiago. No sabía de su existencia, pero es muy exitoso en lo que hace".

La propuesta de Maratea

"Desde el domingo que solo me llegan mensajes de hinchas de Independiente entonces hago una pregunta solo para la gente del rojo. ¿Están para organizarnos, hacer una colecta de hinchas e intentar ayudar en este momento a uno de los clubes mas importantes de América?", manifestó esta semana el influencer.

"Independiente tiene 6 millones de hinchas y algo así como 115 mil socios que pagan 4 mil pesos por mes. Si sólo 2 millones de hinchas ponen una única vez lo mismo que un socio pone todos los meses (4 mil pesos) llegas a juntar 20 millones de dólares y pagas toda la deuda", sumó.

Y cerró: "Obviamente que si hago esta colecta la haría como hago el resto: asegurándome que el 100% del manejo de la plata lo tenga yo y así garantizar que nadie se pueda robar ni un peso".