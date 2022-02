Se revelaron los nombres de los 17 nominados para incorporarse al Salón de la Fama del Rock & Roll de 2022. “La boleta de este año reconoce a un grupo diverso de artistas increíbles, cada uno de los cuales ha tenido un impacto profundo en el sonido de la cultura juvenil”, dijo John Sykes, presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll, en un comunicado a los nominados.

Siete artistas son nominados por primera vez y diez de los nominados de este año, ya vienen peleando hace un tiempo por un lugar en el Salón de la Fama: Rage Against the Machine, Kate Bush, Eurythmics, New York Dolls, Dionne Warwick, Fela Kuti y MC5.

¿Quiénes son los nominados? Para este 2022, los que tienen opción de ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll son:

Rage Against The Machine

Judas Priest

New York Dolls

Devo

MC5

Beck

Duran Duran

Kate Bush

Eminem

Carly Simon

Fela Kuti

Dolly Parton

Dionne Warwick

Pat Benatar

Lionel Richie

Eurythmics

Una tribu llamada Quest

Los artistas se vuelven elegibles para la institución 25 años después de lanzar su primera grabación disponible comercialmente. Por lo que la votación de este año tendrá a Eminem como el único artista en la lista de 2022 nominado en su primer año de elegibilidad.