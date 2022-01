El escritor rosarino Javier Núñez obtuvo, este viernes por la tarde, el premio Literario de Casa de las Américas 2022 por su novela "Hija de Nadie". Además, resultó ganador del certamen el poemario "Excepcional belleza del verano", del cubano Luis Lorente.

En tanto, en categoría de ensayo de tema histórico-social fue premiado el libro "Moneda y malestar social en Cuba (1790-1902)", de José Antonio Piqueras (España).

En la categoría de Poesía se entregaron menciones a Carolina Fernández (Perú) por su obra Bordando Quilkas y a Benjamín Chávez (Bolivia), por su texto Para alguna vez cuando oscurece.

"Hoy me toca compartir una alegría tan inmensa como inesperada. Todavía no caigo. Lo único que puedo hacer ahora es agradecer. A los que me acompañaron, a los que me escucharon, a los que me leyeron y me aconsejaron. Y a los que me llamaron o me escribieron para celebrar este momento. La alegría que me transmiten ustedes multiplica la mía", manifestó el ganador del galardón internacional, a través de su cuenta de Facebook.

De acuerdo con el jurado, la novela Hija de nadie “muestra un buen pulso narrativo, gran manejo de los diálogos y narra, en tono cinematográfico, la historia distópica de dos mujeres que resisten a una realidad áspera y cruel”.

El Premio Literario Casa de las Américas 2022 regresó este año tras la pausa que obligó la pandemia de Covid-19. Se convocó únicamente en las categorías de novela, poesía y ensayo de tema histórico-social.

Sobre la Casa

Fundada en 1959 por Haydee Santamaría, y actualmente presidida por Roberto Fernández Retamar, la Casa de las Américas promociona, investiga, auspicia, premia y publica la labor de escritores, artistas de la plástica, músicos, teatristas y estudiosos de la literatura, las artes y las ciencias sociales del continente.

A sólo cuatro meses del triunfo de la Revolución cubana, el Gobierno Revolucionario, por Ley 299 del 28 de abril de 1959, creó la Casa de las Américas, institución con personalidad jurídica propia, que realiza actividades de carácter no gubernamental, encaminadas a desarrollar y ampliar las relaciones socioculturales con los pueblos de la América Latina, el Caribe y el resto del mundo.

Concebida como un espacio de encuentro y diálogo de distintas perspectivas en un clima de ideas renovadoras, la Casa de las Américas fomenta el intercambio con instituciones y personas de todo el mundo. Cuando todos los gobiernos de la América Latina, con la excepción del de México, rompieron relaciones con Cuba, la institución contribuyó a impedir la destrucción total de los lazos culturales entre la Isla y el resto del continente. La Casa difundió la obra de la Revolución y propició la visita a Cuba de intelectuales que se pusieron en contacto con la nueva realidad del país.

Haydee Santamaría (1923-1980), heroína de la lucha revolucionaria, presidió la Casa de las Américas desde su fundación hasta su fallecimiento en 1980. A su clara visión integradora y latinoamericanista, a su sensibilidad y talento, a su generosidad y comprensión debe la Casa su presente.

A partir de 1980, la institución fue presidida por el pintor Mariano Rodríguez (1912-1990), y desde 1986, por el poeta y ensayista Roberto Fernández Retamar (1930).