Tres lugares en donde encontrar las predicciones para el Año Nuevo Chino

El próximo martes 1° de febrero se da inicio al Año Nuevo Chino, que corresponde según su horóscopo al Tigre de Agua que regirá el tiempo hasta el 20 de enero de 2023.

Con el nuevo signo se abre una etapa en la cual las personas deberán permanecer alineadas con sus valores e intereses para perseverar en sus deseos. Es un período lleno de trampas y peligros, por lo que la figura de este animal intentaré enseñar en el 2022 el valor de la supervivencia a través de la insistencia.

Los años de nacimiento correspondientes a este signo son: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022.

Más allá de la información general que circula en distintos medios, hay dos libros que se ocupan especificamente de transmitir de manera detallada las particualridades este nuevo tiempo y un sitio web especializado en donde también se pueden hacer todas las consultas pertientes.

Uno de los libros no requere presentación. Es el clásico de cada temporada de verano perteneciente a Ludovica Squirro. El Horoscopo Chino 2022 de la reconocida asróloga este año se mantiene como el best selles y es un libro full color, de excelente calidad y con un extenso contenido no sólo sobre el año sino sobre cada uno de lo signos en el 2022.

Otro libro es el de la escritora chilena Ángeles Lasso. El libro recibió no muy buenas críticas. De hecho quienes lo leyeron aseguran que las presdicciones y lecturas que hace al respecto son bastante desasertadas. Aunque no muy bien referenciada, es otra de las opciones disponibles en librerías y también en su formato digitas como E-bbok.

Finalemnte la opción on line es el sitio especializado Karmaweather.com. Este portal se ocupa específicamente de cada signo y a los largodel mes de enero fue subiendo los distintos animales del horóscopo chino con sus caraterización, las predicciones para el 2022 y toda la información sobre cómo llevarse con el felino.