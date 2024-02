Un video que muestra a pasajeros del Tren Roca, en Ciudad de Buenos Aires, saltando los molinetes en la estación terminal de Plaza Constitución se viralizó en las redes sociales y generó debate sobre el clima tenso que se vive en el transporte público tras el reciente aumento del boleto que sorprende a los usuarios del conurbano bonaerense.

Las imágenes, capturadas por el notero de C5N Hernán Nucera, muestran a un grupo de personas evadiendo el pago del pasaje mientras otros pasajeros esperan pacientemente su turno para validar su tarjeta SUBE.

"Nueva tendencia en los Trenes Argentinos: El salto de molinete se impone entre los trabajadores para hacer deporte mientras volvés a casa", ironizó Nucera al compartir el video en Twitter.

El aumento del 247% o 169% (según la línea) del boleto del Tren Roca, que entró en vigencia el 1º de febrero, generó malestar entre los usuarios, quienes denuncian que el servicio no se condice con el precio. El costo del viaje mínimo en tren ahora es de $130 y, en abril, llegará a $260 con la SUBE sin nominalizar.

En el video se observa a algunos pasajeros justificando su accionar: "No nos queda otra", dice uno de ellos. "Yo trabajo todo el día y no me alcanza la plata", argumenta otro.

La situación en Constitución se suma a las protestas que se vienen realizando en diferentes puntos del país en rechazo al aumento del transporte público. Los usuarios exigen una mejora en la calidad del servicio y un boleto más accesible.