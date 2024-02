Fernanda Iglesias estuvo en LAM y recordó su mala experiencia de trabajo con Roberto Pettinato. Según contó la periodista de espectáculos sufrió sistemáticamente situaciones de abuso cuando trabajaba con él en Duro de Domar en El trece, pero que en ese momento no las identificaba así.

“Lo que pasaba con él es que era un tipo que lo admirabas, un genio, un tipo que te encantaba trabajar con él, entonces no entendías si lo que te hacía estaba bien o estaba mal… Fue horrible lo que me hizo pero me di cuenta mucho tiempo después. Yo me puse muy mal cuando me di cuenta de que esas habían sido conductas inapropiadas, porque en el momento vos lo admirás tanto, es tan copado”, contó.

“¿Se llegó a masturbar delante tuyo?”, le consultó sin más vueltas Nazarena Vélez, y ella respondió “sí”.

“Él tenía como una obsesión conmigo, él decía ‘la amo’ al aire, yo tenía un vínculo bueno pero no llegaba a ser normal. Tenía cosas como de mandarme un mensaje a las 12 de la noche diciéndome ‘Te amo’ y yo nunca le dije nada, Pettinato era el más copado de la tele en ese momento, él creo que abusaba de eso… De todas maneras también creo que se merece una segunda oportunidad”, cerró Fernanda.

Amalia Granata, que estaba invitada, interpeló acerca de una supuesta relación que habría tenido con el conductor y showman. Iglesias aclaró: “Se metía en mi camarín y me ponía la mano en la vagina eso pasó, como si fuera una violación. Se escuchaban ruidos obvio, pero no era una relación estaba siendo acosada”. Luego contó la posición de poder en la que estaba aquel Pettinato en su pico de fama y todo lo que atravesó.