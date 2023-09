El candidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, sigue haciendo un show sobre el plan motosierra que no solamente busca podar gastos del Estado sino que ahora apuntó contra la TV Pública y en especial contra el canal infantil público PakaPaka.

El conductor de Extra TV Tomás Méndez le recriminó esa postura. "¿Querés destruir Pakapaka? Es un gran canal, no lo viste, por eso decís lo que decís". Los argumentos de Marra son insólitos y parecen ser adrede.

"Un chico una vez me dijo que en Pakapaka decían que los españoles eran los malos y los argentinos eran los buenos. Yo soy español, tengo el pasaporte español, mis abuelos son españoles. Ellos no eran malos y yo tampoco. Tratá de respetar a mi patria", manifestó Marra en Extra TV y agregó: "No me gusta cómo está contada la historia ni la parcialidad".

El domingo ya había propuesto “vender” la TV Pública y habló despectivamente del canal infantil: "¿Pakapaka es el dibujito animado que bajan ideología? ¿Ah, es un canal Pakapaka? ¿Y bajan ideología establecida sobre historia? Me dijo mi mamá, que es profesora de Historia, que bajan tendencias ideológicas. Es una señora grande, tiene mucha experiencia y me dice que cuentan la historia de una manera particular", declaró Marra.