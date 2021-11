En el marco del lanzamiento de su segundo disco, Parte de mí, y en diálogo con El País, Nicki Nicole sorprendió con un comentario sobre Diego Maradona al punto de convertirse en tendencia en redes sociales. Una periodista le preguntó por las repercusiones de la muerte del Diez y la rosarina de 21 años respondió: “No soy su fan”.

“Ha hecho usted junto a la banda uruguaya No Te Va a Gustar una canción titulada Venganza, contra la violencia de género. ¿Ha vivido usted ese tipo de violencia?”, consultó la periodista española Raquel Peláez.

“No viví abuso sexual o una violación, pero malos tratos yo creo que vivimos todas, todos los días. Es muy fácil hablar desde afuera y sobre todo para los hombres, que no viven lo que nosotras vivimos”, respondió Nicole. “Es muy fácil decir: 'Son unas exageradas, están locas, habrán hecho algo'. Me hizo ilusión hacer esa canción aunque me da mucha tristeza que cada línea sea real ”, agregó.

A continuación, la periodista relacionó el tema con Maradona. “Cuando murió, en España hubo polémica porque aunque nadie ponía en duda que fuera un dios del fútbol, ​​se tocó poco el tema de que fue un maltratador. Desde aquí dio la impresión de que en Argentina no se llegó a abordar siquiera ”, comentó Peláez.

“Lo veo así también. Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan”, disparó la cantante, que contó que, de todos modos, en su familia sí se vivió ese dolor . “Mi padre y mi abuelo sí lo son (fanáticos), pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta”, manifestó la cantante y cerró: “¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no ”.

La carrera de la trapera rosarina no para de crecer a nivel internacional. Este año participó en The Tonight Show con Jimmy Fallon y, en el último tiempo, anunció colaboraciones con algunos de los artistas del momento, como Rauw Alejandro, Mon Laferte, Delaossa y Tiago PZK.