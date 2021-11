Los abogados de Paulo Londra y de los productores de Big Ligas llegaron a un principio de acuerdo por el conflicto que tiene retenido al artista cordobés y por el que estaba alejado de nuevas producciones y shows.



"Los abogados de las partes han manifestado que las partes están felices de anunciar que han resuelto sus diferencias y que harán un comunicado de prensa conjunto en el futuro ", publicó la revista Billboard, que recibió una carta de los abogados James Sammataro (Londra) y Jesús Cuza (Big Ligas), tras la audiencia de este miércoles a la mañana en Miami.



El juicio con jurado, presidido por el juez William Thomas, estaba programado para resolver la disputa entre los socios de Big Ligas Cristian (Kristo) Salazar y el reconocido productor y artista Daniel Oviedo (Ovy on the Drums) y Londra.



Según el medio, todos los involucrados estuvieron presentes en la corte, incluido Londra, que voló desde Argentina.



Londra cuestionaba un contrato que firmó en 2017 con Ovy On The Drums y Kristo en el que le entregaba a Big Ligas los derechos de autor de cualquier obra que incluyera su voz hasta diciembre de 2020.



Luego, al firmar con el sello multinacional Warner, el acuerdo se extendió hasta 2025, por lo que todo lo que produjera el cantante hasta entonces tendría que ser dividido con Big Ligas y Warner.



Sin embargo, el cordobés argumenta que el contrato rubricado en 2017, cuando tenía 19 años, no le fue explicado debidamente y que creyó era para un video que se subiría a las redes, no para los derechos de sus canciones.

La situación de Londra cobró notoriedad el año pasado a partir del hashtag #FreePaulo, y no fueron pocos los artistas de diversos géneros y nacionalidades que se expresaron en su respaldo, entre ellos los argentinos Soledad Pastorutti, Abel Pintos y Luciano Pereyra.

Hasta el momento no se sabe cuándo el artista volverá a lanzar música, pero testigos relataron que cuando le preguntaron al cordobés cuándo iba a presentar alguna novedad musical, él simplemente sonrió.