La cantante Juana Molina compartió en sus redes sociales una vieja entrevista donde cuenta una anécdota que tuvo con Luca Prodan en los '80 en la que el músico termina ayudándola ante un tipo que quiso acosarla.

Se trata de una entrevista de 1989 con Hugo Guerrero Marthineitz en la que una joven Juana Molina rememora al cantante de Sumo y lo destaca no solo por su fase artística. “Yo no me acordaba de que ya había contado esta anécdota hace tanto. había sido hacía poco, la tenía fresquita. yo amaba a Luca, lo veía los miércoles en Café Einstein, pero él no lo sabía, yo era tímida y vanidosa (la timidez es la otra cara de la vanidad) y no me animaba a acercarme a pesar de su evidente simpatía”.