Dolores Fonzi cargó contra Guillermo Francella por su apoyo al gobierno de Javier Milei. La actriz y también directora de cine lo hizo en el marco de los Premio Platino, donde se alzó con el Premio del Público de Iberia a la Mejor Interpretación Femenina por el papel principal que desarrolló en su película Blondi.

“Increíble llegar acá y recibir el premio del público a mejor actriz. Es espectacular”, comentó sobre el galardón recibido en diálogo con un cronista de Intrusos. Luego, el notero le refirió los dichos de Francella y su “esperanza” intacta respecto a las medidas que está tomando Milei como primer mandatario de la Argentina.

“No me esperaba otra cosa, la verdad. A él no lo conozco, lo poco que conozco de él, no se si está bueno”, disparó Dolores. “Nancy (Duplaá) fue punta de lanza en esta manera de ver lo que dijo este actor que se ganó un lugar con su talento, con su trabajo, su esfuerzo, que ahora no contempla el esfuerzo y trabajo de otros. No sé, lo deja medio afuera para mí”, agregó.

Luego fue consultada sobre si trabajaría con Francella y la hermana de Tomás Fonzi fue tajante: “No. Como directora, no. Voy a trabajar con gente con la que me es fácil comunicarme, con alguien tan en las antípodas de mi pensamiento, no se qué puedo hacer. Nada".