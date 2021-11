El dinosaurio elector

Un hombre que concurrió a votar con el disfraz de dinosaurio en la Escuela Santa Isabel de Hungría, ubicada en Cafferatta al 4000, en la zona sur de Rosario.

El pintoresco episodio sucedió cerca del mediodía, en la misma escuela que durante la madrugada fue blanco de una balacera por parte de desconocidos. Los impactos de bala eran visibles en la fachada del edificio, hecho que investiga la justicia.

Lo cierto es que el "dino" sufragó en la mesa 5553, tras hacer la correspondiente fila, momento en que fue abordado por una niña que lo saludó cariñosamente y otros electores que se sacaron fotos y selfies.

Se presentó ante las autoridades de mesa, con un "DNI" de la especie, que rezaba: "Dinorey Zapata, raza Tiranosaurio, sexo masculino, nacionalidad argentina y fecha de nacimento de hace 65 millones de años AC".



Chancho elector

Un hombre vestido con traje color gris y una cabeza de chancho blanca que escondía la suya se mostró en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) cuando llegó a votar el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



"El Chancho Blanco es un candidato que participa en estas elecciones. Venimos trabajando muy duro y esperamos que se den los resultados. Somos del partido Civilización y estamos a favor de la cultura de Sarmiento", dijo el hombre que contó que ya había votado y soltó unos pasos de baile antes las cámaras de TV.



"Queremos un país en el que se pueda comprar dólares, que la gente pueda salir libremente e ir a Miami", aseguró el falso candidato, a quien también se pudo ver en la Biblioteca Nacional cuando votó la primera candidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio (JxC) en el distrito, María Eugenia Vidal.



"No puedo hablar mucho por la veda, ustedes entenderán", remató y prometió recorrer varias escuelas durante la jornada electoral.



Un rato después, la misma persona llegó a la escuela número 16 Wenceslao Posse, donde votaba Mauricio Macri, y se tomó una selfie con el expresidente.

El juego del calamar

Dos personas disfrazadas como los guardias de la popular serie El Juego del Calamar atrajeron la atención de votantes y transeúntes esta mañana afuera del Colegio Mater Admirabilis, donde votó el primer candidato a diputado nacional del Frente de Todos (FdT) en la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro.

Cuando agentes de la Policía les pidieron que se identificaran, las dos personas vestidas con atuendo rojo y su cara cubierta con un paño negro y una figura geométrica, aseguraron ser actores contratados por un canal de televisión y, así como hicieron con esa repuesta, ironizaron ante cada pregunta que la prensa apostada en el lugar les hacía, mientras disfrutaban, jocosos, de ese minuto de fama que habían pergeñado.

El nombre del bebé

El presidente Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yañez se pararon frente a un micrófono para atender a los periodistas tras votar esta mañana en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en el barrio porteño de Puerto Madero.



Entre las preguntas de rutina sobre sus actividades durante la jornada electoral y su pedido para que los argentinos "vayan y se expresen en las urnas" y que "lo hagan con toda su fuerza y su convicción", se coló una sobre el embarazo de la primera dama.



"Eso es un temazo, no lo hemos resuelto. Fabiola está muy bien, con su panza creciendo", respondió Fernández ante la consulta sobre el nombre que tendrá el bebé que esperan mientras la pareja se miraba y se reía, antes de despedirse.



Lopez Murphy a pura selfie

El cuarto candidato en la lista de diputados de Juntos por el Cambio (JXC) en la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy, se mostró encantado con su tarea como fiscal en una mesa del Colegio Champagnat de Recoleta, pero sobre todo con las selfies que le pidieron sus compañeros de mesa.



"Debo confesar que la relación con todos los fiscales ha sido cordial. No es habitual que un candidato de los más notorios esté fiscalizando, así que me he sacado selfies con los propios y con los adversarios", explicó a la prensa, aunque aclaró que al mediodía iba a dejar su puesto (le enviaban un reemplazo) para ir a monitorear el desempeño de los republicanos en todo el país.

Pedido de hija

La hija del primer candidato a diputado nacional del Frente de Todos (FdT) en la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, dio la nota de color cuando acompañó a su padre a votar pasadas las 10 en el Colegio Mater Admirabilis, ubicado en la calle 24 de Noviembre 827.

"La señorita quiere preguntar", le dijo al candidato cuando lo vio rodeado de un grupo de periodistas munidos de micrófonos y grabadores, y divisó a una cronista de televisión casi en cuclillas y fuera de la vista de su padre.

Elogios a Kicillof

El gobernador bonaerense Axel Kiciloff recibió el respaldo de un hombre por la atención que recibió su madre cuando fue internada con coronavirus en el Hospital Horacio Celestino, de Ensenada, donde a pesar de los esfuerzos médicos falleció.

"La atendieron de maravillas, ni con Osde la hubieran atendido como en el hospital y eso es gracias a todo lo que hicieron", le dijo el hombre que lo interceptó cuando el gobernador llegaba, pasadas las 10 horas, a la Escuela Superior de Formación en Salud en la ciudad de La Plata.

Candidato con DNI exprés

El candidato a senador nacional en primer término por el Frente de Todos de Chubut, Carlos Linares, había anunciado que no podría votar porque había perdido el DNI, pero esta mañana sorprendió al presentarse en la escuela 105 de Comodoro Rivadavia.



"Me pasó lo que le pasa a cualquiera, perdí el documento pero pude hacer el trámite exprés en el aeropuerto de Buenos Aires", explicó Linares a Télam.



Al salir del lugar de votación, aprovechó para valorar que "los trámites se pueden hacer en un par de horas cuando antes se tardaba meses para recibir uno nuevo".

Un "preso" denunciador

Un hombre de 28 años, que fue disfrazado de preso a votar en una escuela ubicada en el este de Tucumán para protestar contra "la inseguridad", denunció que las fuerzas de seguridad no le permitieron ingresar al cuarto oscuro.



"Fui disfrazado para expresar mi inquietud porque hay mucha inseguridad", dijo Emanuel Villareal a los medios locales, tras salir de la Escuela Técnica N°1 de Ingenio Lastenia, ciudad ubicada a 8 km al este de San Miguel de Tucumán.



Villareal contó que la Policía lo dejó ingresar al establecimiento educativo donde le correspondía cumplir con su deber cívico, pero cuando se disponía a entrar al cuarto oscuro para emitir su voto llegó personal de Gendarmería y le pidió que se retire.



El hombre señaló que más tarde volverá a votar sin el disfraz "para evitar una sanción" y aclaró que no pertenece a ningún partido político "pero apoyo a la sociedad".