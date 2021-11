Con una foto de unidad de sus principales referentes, el Frente de Todos (FdT) cerró este jueves la campaña con un acto en el partido bonaerense de Merlo donde el presidente Alberto Fernández convocó a la ciudadanía a apoyar a la coalición oficialista en las elecciones del domingo para "construir el sueño de la Argentina que merecemos".



El acto marcó también la primera aparición pública de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner después de la operación por una histerectomía a la que había sido sometida la semana última, aunque la vicepresidenta no hizo uso de la palabra.



La convocatoria en el Parque "Néstor Kirchner" de Merlo reunió a todos los referentes del FdT, por lo que Fernández y la vicepresidenta compartieron escenario con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador Axel Kicillof y la primera candidata a diputada Victoria Tolosa Paz.



"No olvidemos estar unidos, lo primero y lo esencial es la unidad de nuestro espacio", enfatizó el Presidente durante su discurso, después de haber manifestado su alegría por ver "bien" a la vicepresidenta, quien recibió el saludo de la militancia.



Debajo del escenario se ubicó el jefe del bloque de diputados del FdT y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, junto al ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y la legisladora Cecilia Moreau, entre otros dirigentes.



En su mensaje, el mandatario señaló que después de las PASO se dispuso a "escuchar" la problemática de los vecinos y comprendió que el "crecimiento del 9% de este año" y la creación de más de 200 mil puestos de trabajo "no había llegado" a todos los sectores como consecuencia de la inflación.



Por eso, sostuvo, su Gobierno tomó medidas como el incremento de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH), el congelamiento de precios por 90 días de alimentos y medicamentos y los subsidios a las tarifas, entre otras iniciativas.



"Argentina está avanzando del modo que nosotros queremos, con producción y trabajo", sostuvo el mandatario, y señaló que "día a día" observa a "pequeñas y medianas empresas que invierten y compran maquinaria".



Tras destacar que Argentina fue de los "primeros" países en traer vacunas contra el Covid-19, el mandatario le dedicó un párrafo a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el pago de la deuda y señaló que "quien lo resuelve en 5 minutos es porque le dio la razón" a ese organismo en "todo lo que pide".



"La razón yo se la doy a ustedes, no al Fondo", le expresó el Presidente a la militancia, tras lo cual reiteró que se tomará el "tiempo que haga falta" para "lograr un mejor acuerdo en beneficio de los argentinos".



Luego de puntualizar que "no basta que el PBI crezca 9 puntos si la vida argentinos no mejora", Fernández lamentó que la pandemia no permitió gestionar a la "velocidad" que pretendía.



"El domingo lo que les pido es que me ayuden, nos ayuden, a construir el sueño de la Argentina que nos merecemos", cerró su discurso el Presidente.

También dio el presente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se recupera de su reciente operación. "Muchos especulaban con que no iba a estar acá. A pesar de la operación reciente, de los golpes, de los ataques, sigue estando de pie", celebró Menéndez a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la apertura del acto, durante el cual agradeció lo hecho por el Gobierno nacional por "cuidarnos en la pandemia", señaló el intendente de Merlo exhortó y a los presentes a acompañar al Alberto Fernández quien "necesita la fuerza de todos".