Con motivo del Día de la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad, este lunes 7 de octubre es día no laborable, por lo que habrá asueto en la administración pública local. Esto implica además que no habrá clases (en ningún nivel) y no abrirán los bancos. En tanto, en el caso de la industria y el comercio será optativo.

Cómo funcionarán los servicios:

Salud Pública

Se garantizan las guardias en los hospitales municipales, Policlínico San Martín y en las maternidades, tanto Martin como la del Hospital Roque Sáenz Peña. Por su parte, el SIES (107) garantiza la atención de urgencias y emergencias, mientras que los centros de salud y el Cemar permanecerán cerrados. Los turnos serán reprogramados.

Áreas descentralizadas

Los centros municipales de Distrito no atenderán al público. De igual manera, trámites, gestiones y reclamos pueden realizarse todos los días, las 24 horas, en rosario.gob.ar o mediante MuniBot.

Recolección de residuos

El servicio de recolección de residuos se brindará con normalidad.

Cementerios

Los cementerios La Piedad y El Salvador estarán abiertos en su horario habitual para visitas, de 7 a 18. Ambas necrópolis y el crematorio municipal realizarán inhumaciones correspondientes a situaciones inmediatas.

Transporte y Movilidad

El transporte urbano de pasajeros funcionará como medio festivo, con el cronograma de frecuencias habituales de una jornada de días sábados.

Taxis y remises

El servicio público de taxis y remises funcionará normalmente.

Estacionamiento medido y carriles exclusivos

El sistema de estacionamiento medido y carriles exclusivos funcionarán con normalidad.

Unidad de Gestión SUBE y Centro de Atención al Usuario de Tarjeta Movi

En lo que respecta a la atención de las y los usuarios, funcionará la Unidad de Gestión SUBE de Terminal de Ómnibus (Cafferata 702) de 8 a 19.30hs

Mi bici tu bici

El servicio de bicicletas públicas funcionará con normalidad.

Teléfono Verde y Contacto Violeta

Tanto el Teléfono Verde (0800-444-0420) como el whatsapp del Contacto Violeta (3415781509) funcionarán con normalidad.

En tanto, el viernes 11 será feriado con fines turísticos y el sábado 12 por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En noviembre será feriado el 18 por el Día de la Soberanía Nacional; en diciembre será feriado el domingo 8 por el Día de la Inmaculada Concepción de María y por último el 25 por Navidad.