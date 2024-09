Estado sí o no: la posición del anarquismo en tiempos de Milei

"Organización criminal", "la principal causa del empobrecimiento de los argentinos", “la base de todos los problemas que tenemos”, de esta forma el presidente Javier Milei describe al Estado, del cual está a cargo desde el 10 de diciembre. Aunque sus expresiones “anarcocapitalistas” plantean una “abolición del Estado”, similar a la consigna emblema de los primeros anarquistas como Pierre-Joseph Proudhon, Mijail Bakunin y Piotr Kropotkin, la ideología del mandatario se encuentra a años luz de los conceptos y banderas del anarquismo.

“Milei, al igual que todos los referentes de la Escuela Austríaca, como Murray Rothbard, son ultraliberales, no tienen nada que ver con el anarquismo”, afirmó Emilio Crisi, integrante de la Federación Anarquista de Rosario (FAR), en diálogo con Rosario Plus. “(Los libertarios) vienen de una escuela de mercantilización extrema de la vida de la gente, que solo favorece a los sectores económicos concentrados. En cambio, el anarquismo es una corriente política heredera de la familia del socialismo de fines del siglo XIX, que piensa que hay que derribar una sociedad de clases y privilegios, sin opresores ni oprimidos”, explicó el trabajador municipal y delegado de ATE Rosario.

“Somos totalmente antagónicos a lo que propone el ultraliberalismo del presidente”, enfatizó Emilio, y agregó: “Buscamos una sociedad donde no haya injusticias”.

En cuanto al modelo de gestión del Estado que propone el anarquismo, Crisi indicó que se centra en “una administración social y política que no contempla la generación de una nueva clase política”, y citó el ejemplo de la revolución de Rojava, la cual surgió en Kobane, en el Kurdistán sirio, el 19 de julio de 2012, y impulsada por un compromiso inquebrantable con la liberación de las mujeres.

A la hora de encontrar una similitud con los planteos de Milei, salvando las distancias, el anarquismo también pone en discusión los privilegios de "la casta". “La administración de los políticos fracasó”, destacó Emilio, y remarcó: “Además de que desde el anarquismo estamos en contra del concepto de Estado, observamos acerca de la pesima gestión de los politicos de profesion”. "Tiene que haber una gestión de la sociedad por parte de la población misma. En este caso, Milei es otra clase política más”, señaló.

El anarquismo tuvo su cumbre en Rosario

La Federación Anarquista de Rosario (FAR), que agrupa a militantes sociales, sindicales y políticos del sur de Santa Fe, realizó su IV Congreso en la ciudad, con presencia de delegaciones provinciales (Tucumán, Santa Cruz, Buenos Aires, Neuquén y Córdoba) e internacionales (Chile, Uruguay, Brasil, España y Estados Unidos), donde analizaron el contexto social, político y económico que atraviesan tanto el país como la región.

En cuanto a las conclusiones del encuentro, Crisi destacó: “A corto plazo, vamos a tener que reforzar la lucha social y sindical a nivel regional y local porque con el recorte de las partidas presupuestarias de Nación a las provincias, los gobernadores y las patronales van a utilizar esta excusa para congelar los salarios”.

Además, el referente de FAR anticipó que estarán atentos a los avances legislativos que perjudiquen a los trabajadores. “El espíritu de este Gobierno es atacar los convenios colectivos de trabajo y los sindicatos”, apuntó.

“Podemos denominar al gobierno nacional como “Turbo Capitalista”, término que acuñó la hermana CGT de España para caracterizar la gestión ultraliberal. Este concepto hace referencia al grado de aceleración de reformas y medidas antipopulares, desregulatorias de la economía, de transferencia de recursos a sectores concentrados de la economía (multinacionales, extractivistas, financieros), vaciamiento y recorte presupuestario del sector público, retroceso en derechos sociales y conquistas históricas”, indicaron desde la FAR, a la hora de analizar la gestión de Milei.

Respecto a los planteo a largo plazo que surgieron en el Congreso, desde la Federación Anarquista de Rosario destacaron: “Ante el agotamiento y fracaso de la gestión de lo público, de los servicios, de áreas estratégicas de la economía, por parte de la clase política, y ante la avanzada de los empresarios de intentar lucrar, mercantilizar y destruir esto; es momento de salir con propuestas históricas de administración, gestión y control de los trabajadores, sindicatos, usuarios, vecinos”.

“En el acto de cierre vinieron sectores políticos de la izquierda y algunos del peronismo, a quienes vemos todos los días en la lucha, y la mayoría de ellos compartian nuestra posición: no podemos esperar a los tiempos electorales. Las conquistas históricas para los trabajadores se han conseguido y defendido en las calles”, comentó el trabajador municipal, sobre el intercambio de posiciones en el cierre del encuentro.