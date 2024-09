Pampita filtró los chats de WhatsApp con Roberto García Moritán tras confirmar su separación. La modelo compartió este sábado varias capturas de sus conversaciones con el político para desmentirlo y demostrar que se separaron hace una semana.

“Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, escribió la modelo antes de la seguidilla de publicaciones. De esta manera, mostró pruebas de que no se había separado “hace un tiempo” como había asegurado Moritán en su descargo.

Luego de ver la reacción de su expareja, el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, aclaró sus dichos: “Estimados, estamos alineados, por supuesto, con Carolina en la fecha de nuestra separación. Cuando mencioné ‘hace un tiempo’ me referí al 20/09/24. Buen sábado en familia”.

En los chats, Pampita mostró que estuvieron en pareja hasta el 20 de septiembre. “Ellos dijeron estos días que estábamos separados. Que la relación estaba terminada”, escribió la modelo junto a dos videos que publicó América TV en X.