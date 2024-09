Moria Casán destrozó a Susana Giménez y Pampita con un filoso comentario

La lengua karateka de Moria Casán no perdona y este martes apuntó a su ex compañera de jurado en el Bailando 2024, Carolina Ardohain. La crítica de la One tuvo como disparador la supuesta participación de Pampita en el programa de Susana Giménez, donde hablará sobre su crisis matrimonial con Roberto García Moritán.

La ex vedette comentó un tweet de la cuenta @MundoFamososOk y aprovechó para destrozar a la modela y la diva. “Dos mononeuronales, ¿se entenderán? Jaja”, ironizó Moria.

Rápidamente, la fuerte declaración de la One generó polémica entre sus seguidores, quienes apoyaron o criticaron a la diva por bromear sobre la posible participación de Pampita en el programa del próximo domingo.