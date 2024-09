Tras una apertura con bailarines moviéndose al ritmo de varias de sus canciones, Susana Giménez hizo su gran regreso a la televisión. "Gracias por este recibimiento increíble, volvió (Marcelo) Iripino, estuvo brutal. La (apertura) la veía de ahí, la energía. Estaba medio nerviosa", reveló la diva luciendo un vestido largo lleno de estrellas.

"¿Vieron qué flaca estoy, no? Eso es lo primero que quiero que vean. Hace cuatro años y medio que no nos vemos. Ni les digo cuántos cumplí, nadie lo sabe, yo sé que me van a querer siempre", dijo muy simpática y alegre por su regreso.

Luego aparecieron sus "Susanos" y le dio la bienvenida a "Licha" de Gran Hermano, nuevo en ese rol. A continuación recibió a sus primeros invitados al living: los campeones Leandro Paredes y Rodrigo de Paul. Como suele hacer Susana, confundió la información de los futbolistas y optó por leer las preguntas.

De Paul contó que son 14 los caramelos que come antes de cada partido como cábala, mientras que, después de una metida de pata de la diva, Paredes contó que está esperando otro hijo con su esposa Camila Galante.

Tras finalizar la entrevista, los campeones defendieron su título pero en un partido de truco contra Susana y Guillermo Coppola. “¡Qué bronca perder, cómo me atrevo a jugar contra los campeones del mundo!”, dijo la conductora.

Después Susana presentó la vuelta del juego “Salven los millones”, donde los televidentes podrán participar por 100 millones de pesos, pero no debutó el juego sino que le dio paso a su siguiente invitada: María Becerra.