Cerró RARBG, uno de los sitios web más importantes para la descarga de torrents. Después de 15 años de funcionamiento, los creadores de la página se despidieron este miércoles de sus millones de usuarios en todo el mundo a través de un comunicado.

En un mensaje colgado en el sitio, explicaron que la decisión responde a distintos motivos: la muerte de algunos integrantes, los problemas económicos derivados de la guerra Rusia-Ucrania y el aumento de los costos en Europa.

“Nos gustaría informarles que hemos decidido cerrar nuestro sitio. Los dos últimos años han sido muy difíciles para nosotros: algunos de los miembros de nuestro equipo murieron por complicaciones del virus del Covid y otros siguen sufriendo sus efectos secundarios y no pueden trabajar. Otros también están luchando en la guerra en Europa en ambos lados”, dice el comunicado.

Y continúa: “El aumento de los costos de los centros de datos en Europa también influyó. Y dado que nuestros ingresos están teniendo problemas para seguirle el ritmo a los crecientes costes, cerrar el sitio nos pareció finalmente la mejor solución".

“La inflación provoca que nuestros gastos diarios sean inasumibles. Por tanto, no podemos seguir gestionando este sitio sin incurrir en gastos masivos que ya no podemos cubrir de nuestro bolsillo. Tras una votación unánime, decidimos que no podemos seguir haciéndolo. Lo sentimos, adiós”, concluye.

El anuncio de RARBG se convirtió en tendencia en Twitter, donde los usuarios compartieron su malestar: