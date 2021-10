Salió el primer tráiler de "The Beatles: Get Back" una serie documental de Peter Jackson, que narra el proceso creativo de los músicos mientras intentan escribir 14 canciones nuevas en la preparación para su primer concierto en vivo en más de dos años. Terminaría siendo la última presentación en vivo de la banda.

La serie documental presenta, por primera vez en su totalidad, el concierto en la azotea de The Beatles en Savile Row de Londres, así como otras canciones y composiciones clásicas que aparecen en los dos últimos álbumes de la banda, Abbey Road y Let It Be.

Jackson ya lanzó anteriormente un adelanto de su próxima serie de Disney + de seis horas, pero este es el primer tráiler oficial del proyecto.

En las imágenes, se los ve a los fabulosos cuatro imaginando un concepto para el concierto de la azotea, que se convirtió en un momento icónico en la historia de la música. Frente a una fecha límite casi imposible, existe desacuerdo y duda entre los miembros de la banda mientras componen algunas de las canciones más trascendentes.

"Lo mejor de nosotros, siempre ha sido y siempre será cuando estamos contra la pared", dice, con acierto, Paul McCartney.

El metraje, que según Disney nunca antes se había visto, es de un documental y especial de televisión planeado para 1969 que nunca llegó a ser. Las casi 60 horas de metraje fueron filmadas durante 21 días por Michael Lindsay-Hogg, quien anteriormente había dirigido The Rolling Stones Rock and Roll Circus. Jackson también tuvo acceso a más de 150 horas de audio sin escuchar. Lo restauró como los dioses.

La serie de tres partes llegará a Disney + el 25, 26 y 27 de noviembre de 2021.