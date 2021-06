Luego de su eliminación en Masterchef Celebrity 2, Alex Caniggia hizo su descargo desde la plataforma de Twitch y criticó al jurado del reality, conformado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

“¡Yo renuncié! Que ‘Caniggia’, ahí tendrían que haber eliminado a un ‘barat’, yo ya renuncié, estoy en mi casa viéndolo tranquilo por YouTube”, manifestó el hijo del "Pájaro" y Mariana Nannis, mientras miraba el programa donde anunciaron su eliminación. “Trucho, truchísimo. A uno de estos tendrían que haber eliminado. ¡Mirá si me van a eliminar!", agregó.

En cuanto a los motivos de su partida, Alex dijo: “Renuncié, perri. Me hinché las pelotas de cocinar". "Soy el rey, el número uno, como yo no hay ninguno”, aseveró.

En tanto, aprovechó la transmisión por Twitch para despotricar contra Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis: “El jurado es un cagón, tendrían que haber eliminado a uno de ellos”.

“Les deseo lo mejor a los que quedaron porque son los que mejor cocinaron, obvio. Es un concurso de cocina. A mis excompañeros les deseo lo mejor y que gane el que mejor cocine”, señaló Caniggia, y concluyó: “Gente, no me extrañen. Voy a volver dentro de poco y no se olviden que el Chela va a volver con todo a la tele. El Chela, televidentes, va a volver con tutti”.