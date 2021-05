El polémico Alex Caniggia decidió renunciar al programa de televisión "Masterchef Celebrity 2" por no estar conforme con las devoluciones de los jurados del reality.

"El miércoles no fue, lo estuvieron esperando y no apareció para grabar el programa. Está molesto porque no le gusta perder", adelantaron productores del certamen al portal de espectáculos Primicias Ya.

En los últimos días, el hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis manifestó su enojo con la producción del ciclo de Telefe y se ausentó a las grabaciones.

En tanto, el periodista Ángel de Brito confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter: "Alex Caniggia renunció a Masterchef".

La sospecha de muchos es que el mediático habría abandonado el certamen de cocina para sumarse a la pista de " La Academia", donde también participará su hermana Charlotte.