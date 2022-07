Natasha Coates es una gimnasta del Reino Unido que sufre de un síndrome muy poco frecuente: transpirar, llorar o reír pueden causarle una reacción alérgica potencialmente mortal. Para documentar cómo es su vida con esa extraña enfermad, la joven utiliza TikTok e Instagram.

A sus 18 años fue diagnosticada con el "síndrome de activación de mastocitos", un trastorno inmunológico raro, el cual ocasiona síntomas similares a una reacción alérgica (migrañas, picazón corporal e hinchazón).

“Soy alérgica a las emociones fuertes. Cualquier cambio en mi cuerpo, ya sea que esté riendo, llorando, triste o estresada puede provocar una reacción química. Ocurre casi todos los días y me han hospitalizado más de 500 veces”, aseguró Natasha al New York Post.

Asimismo, reveló a sus seguidores que productos como sprays corporales, limpieza, velas perfumadas, entre otros, la afectan.

“Hay muchos alimentos que me llevarán al hospital y otros que, con suerte, no. Debido a las sustancias químicas que se liberan cuando estoy digiriendo los alimentos, a veces no es lo que estoy comiendo sino el proceso de digestión lo que desencadena la anafilaxia”, comentó.

“Cuando siento que comienza, me molesto y trato de reprimirlo, de lo contrario, reaccionaré peor, es un círculo vicioso”, agregó.