La modelo, musa e ícono inglesa Pattie Boyd, la mujer que inspiró a componer la inolvidable canción "Something" popularizada por The Beatles, ofrecerá en subasta una serie de objetos personales del 8 al 22 de marzo, en la página web de Christie's, entre los que se incluye las cartas que recibió de parte de Eric Clapton cuando aún estaba casada con George Harrison, uno de los triángulos amorosos más famosos de la historia del rock.

La subasta que tendrá lugar en Londres e incluye 116 lotes supone una aproximación a la vida íntima de la célebre modelo -cuatro veces portada de Vogue-, considerada la musa más legendaria del rock: como ex esposa de George Harrison y Eric Clapton, inspiró algunas de las mejores canciones de amor de todos los tiempos, tal como informó Christies en un comunicado.

Las canción "Something" que Harrison graba con los Beatles, pero también "Layla" y "Wonderful Tonight", de Eric Clapton, han sido dedicadas expresamente a este icono de la moda, modelo y musa, que entre sus objetos a subastar incluye la obra de arte utilizada para la portada del álbum "Layla and Other Assorted Love Songs", así como un diseño tipo doodle realizado por Harrison para Apple Records. El lote fuerte de la subasta on line lo representan, sin dudas, las cartas de amor que la mujer recibió en 1970, escritas a mano por Eric Clapton, estimadas entre 12.000 y 17.000 dólares.

Pattie Boyd, una exitosa modelo en el Swinging London, conoció a su futuro esposo, George Harrison, en el set de la película de los Beatles de 1964 , "A Hard Day's Night". Su relación puso a la mujer en el centro de la Beatlemanía e inspiró al profundamente enamorado George a escribir la perdurable balada de los Beatles "Something".

En 1970, Eric Clapton, amigo cercano de Harrison y compañero del músico, declaró su amor secreto por Boyd en la canción "Layla", el apodo secreto con el que el guitarrista decidió llamarla, luego de tomar prestado el nombre de un cuento persa del siglo XII sobre un hombre llevado a la locura por un amor inalcanzable. Más tarde, Boyd también inspiró a Clapton a escribir la atemporal "Wonderful Tonight", después de que ella dejara a Harrison para estar con él en 1974. Pese a todo esto, Eric y George siguieron siendo amigos durante toda la vida.

Además de dos cartas de amor escritas a mano por Eric Clapton en 1970 (cada una valuada en 10 mil libras esterlinas) la subasta abarca una carta de 1971 de George Harrison (estimación: entre 10.000 y 15.000 libras esterlinas) y un telegrama de Eric Clapton, enviada a la residencia del fallecido Beatle.

En una misiva de 1970, que forma parte del un lote que saldrá a la venta, Clapton –con una caligrafía impecable– suplica a Boyd: “Lo que deseo preguntarte es si todavía amas a tu marido, o si tienes ¿Otro amante? Todas estas preguntas son muy impertinentes, lo sé, pero si todavía hay un sentimiento en tu corazón por mí… ¡debes hacérmelo saber!". El músico se refiere a sus propios "asuntos internos", ya que en ese entonces estaba saliendo con la hermana de Boyd, Paula, mientras aparentemente mantenía una relación con la aristócrata Alice Ormsby-Gore.

Clapton escribió otra carta unos meses después, en la portada arrancada de un ejemplar de Of Mice and Men. “Por nada más que los placeres del pasado sacrificaría a mi familia, a mi dios y a mi propia existencia... Estoy al final de mi mente... He escuchado el viento, he observado las nubes oscuras y melancólicas, he sentido la tierra debajo Pide una señal, un gesto, pero sólo hay silencio. ¿Por qué dudas? ¿Soy un pobre amante? ¿Soy feo? ¿Soy demasiado débil, demasiado fuerte? ¿Sabes por qué? Si me quieres, llévame, soy tuyo. Si no me quieres, por favor rompe el hechizo que me ata. Enjaular a un animal salvaje es pecado, domesticarlo es divino. Mi amor es tuyo." Se estima que cada una de las cartas se venderá por entre 10.000 y 15.000 libras esterlinas.

En una entrevista que acompaña el anuncio de la subasta, Boyd explica sus sentimientos en ese momento. "George y yo estábamos pasando por un momento complicado juntos. Los Beatles tenían este caos y ansiedad en torno a la banda, y George se mostraba desdeñoso. Luego Eric sigue viniendo a nuestra casa pidiéndome que me escape con él. Bueno, eso fue tentador, pero no pude hacerlo. Simplemente no estaba bien".

Boyd y Harrison se separaron en 1974 debido a sus múltiples infidelidades. Ella y Clapton apenas se vieron hasta mediados de la década, cuando se reconectaron y finalmente se casaron en 1979.

La venta incluye también la letra original escrita a mano de "Mystical One" de George Harrison (estimación de 38.000 dólares), además de cartas de amor, dibujos, fotografías, moda, joyería y relojes.

"Estoy feliz de dejar ir estas cosas que he atesorado y amado durante tantos años. Estos artículos representan momentos especiales de mi vida, pero ahora creo que es momento de seguir adelante y compartir lo que tengo con los demás", comentó la ex modelo.

También se venderán los retratos tomados por Boyd durante la histórica estancia de los Beatles en el ashram de Maharishi Mahesh Yogi en Rishikesh, India, en 1968; fotografías de Pattie y George en su luna de miel en Barbados, y una Polaroid de Eric Clapton con su guitarra Fender Stratocaster favorita que tomó quien era entonces su esposa, quien ha decidido subastar sus recuerdos más personales.

Los lotes que saldrán a la venta se pueden ver en onlineonly.christies.com/s/pattie-boyd-collection/lots/3508.