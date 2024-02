Christopher Guijarro es un influencer español que se enamoró de Rosario Central. CG Panthher, como es conocido en redes sociales, contó en Pressing Deportivo por SÍ 98.9 dónde nació su amor por el canalla.

“Esto surge hace aproximadamente 5 años, yo aquí en España soy hincha del Real Betis Balompié que fichó a Giovanni lo Celso y me enamoré. Entonces estuve investigando un poquito de dónde venía y ahí es donde conozco a Central, donde empiezo a conocer a hinchas, la historia, los recibimientos, los partidos y bueno me enamoré de una forma”, comentó Christopher.

El español remarcó la pasión del pueblo canalla: “Al tener las redes sociales tengo mucho contacto con el hincha, me mandan fotos, me mandan videos y escucharlos hablar del amor que sienten por Central te atrapa”. “Aquí en Barcelona también hay una filial muy grande y me empecé a juntar con ellos, son como una familia y te van mostrando ese sentimiento”.

El influencer con más de 100.000 suscriptores en Youtube recordó su visita al Gigante de Arroyito en 2022: “Fue una sensación inexplicable. Cuando fui por primera vez a la cancha, además era un clásico y no había vivido nunca nada así, fue una locura”. “ Es muy hermoso sentimiento que uno no puede explicar con palabras que solo se puede vivir cuando estás allí”, aseguró.

Christopher también contó cómo vivió la coronación canalla en la Copa de la Liga 2023: “Nosotros nos juntamos aquí en Barcelona y tuvimos que alquilar dos locales porque no cabíamos todos en uno. La verdad que fue una locura ver el sentimiento de todas las personas celebrando”. Y reconoció que “fue una fiesta hermosa”.

“Ya hemos armado el asado previo al clásico, luego hemos alquilado un local y somos casi 200 personas para ver el partido”. contó el español que le puso pimienta al partido que paraliza la ciudad. “No te voy a decir resultado pero creo que en un clásico es claro”, culminó.