El ex Gran Hermano, Tomás Holder, afirmó que realizará una denuncia en la Justicia por la filtración de su video íntimo y explotó indignado con la La Tana, la mujer que aparece en la grabación.

Aunque el rosarino ya había hecho su descargo por la aparición del video, volvió a hablar este viernes del tema tras la aparición en el programa de Ángel de Brito de Agustina, La Tana, la influencer porno que es protagonista del video.

"No iba a hablar más del tema. Se filtró un video y ya está, pero me enteré que están facturando fortuna de plata con la imagen mía", indicó el joven, enojado, a través de una historia en sus redes sociales.

Por último, Tomás Holder apuntó contra La Tana. "La mina esta dice no quiere fama. Si no querés fama, no vas a LAM. Nada eso. Me parece nefasto. Una locura enorme lo que están haciendo con mi imagen. Se tendrá que pasar a lo judicial", concluyó.