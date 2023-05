Fiel a su estilo, la vocalista Fabiana Cantilo volvió a hablar sobre “El amor después del amor”, la biopic de Fito Páez, y afirmó que no está molesta con la producción de la serie.

Hace algunos días, la cantante había expresado en sus redes sociales: “Yo además de hacerle coros a Fito y hacerle coros a Luis tenía una vida y una carrera”. Y luego detalló cómo era su carrera artística en aquellos años, algo que no está desarrollado en la serie. "Entre todo ese quilombo yo ensañaba, componía, tenía bandas y grababa discos. A saber, el de los Twist, que me fui a la mierda porque soy fóbica, después de la gira de Charly me fui; Detectives, producido por el señor Charly García; Fabiana Cantilo y perros calientes, producido por Fito, que casi nos matamos...", señaló.

"Y después Fito también me ayudó, sí, porque yo tenía talento. Obviamente... No, digo, declaro porque... igual era el punto de vista de Fito, pero aclaro porque estoy tan presente que... yo tenía una vida también, ¿no?", sumó Cantilo.

Sus críticas al enfoque de la biopic comenzaron a tener repercusión en las redes, entonces Fabiana compartió un nuevo video, haciendo una aclaración.

“Hola. Seres, no estoy enojada, por favor”, comenzó la cantante antes de lanzar una carcajada, y agregó: “Se entendió todo mal”.

“Qué lindo sol, qué lindo día, qué lindo todo. A veces mi tono es medio raro”, se sinceró Cantilo. Y siguió: “Estoy muy feliz con todo, chicos. Con mi vida, con estar limpia hace 10 años y cinco meses, con Fito, con la serie de Fito. En fin, así es la vida, hay que tener cuidado con lo que se dice. Paz y amor viejo”.