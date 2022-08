Jorgelina Aruzzi se sumó al elenco de Casados con Hijos tras la salida de Érica Rivas. La actriz será parte de la obra de teatro que desembarcará en calle Corrientes -Buenos Aires- en enero. La noticia sorprendió a los fanáticos de la sitcom, ya que había muchas especulaciones sobre quién sería el reemplazo.

Aunque la idea es que tenga un papel nuevo en la historia, se cree que se vinculará con Dardo, el personaje de Marcelo de Bellis. El reparto lo completan Guillermo Francella, Florencia Peña, Darío Lopilato y su hermana, Luisana Lopilato, que está por dar a luz a una nena.

Por el momento, Aruzzi no hizo declaraciones sobre su incorporación al espectáculo. Sin embargo, se celebró la noticia en las redes sociales, ya que se trata de una reconocida actriz que participó en varias novelas exitosas como Chiquititas, El Primero de Nosotros, Educando a Nina y 100 días para enamorarse.

La ausencia de Rivas

En enero de este año, la actriz dio su versión de por qué no estará en la obra teatral Casados con Hijos: "Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista”, dijo.

Y agregó: "Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo". "Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huev... porque soy un grano en el ort...", cerró.