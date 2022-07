Una baigorriense conmovió al jurado del ciclo "Canta Conmigo Ahora" con una gran interpretación del famoso tango "Malena". En la gala de este miércoles por la noche, Marta Flores recibió halagos y ovaciones de pie de todos los presentes en el estudio, incluyen el conductor, Marcelo Tinelli.

"Amo la música, siento y vibro con ella, pero hoy he elegido esto, porque la Argentina vibra con esto, sufre, llora, siente, ama, por eso quiero hoy que canten conmigo ahora", dijo la mujer en su presentación. La contadora obtuvo 87 puntos y avanzó así en la competencia hacia los tres podios de "Canta Conmigo Ahora".

"Si no hacés tango, la verdad que me sorprende muchísimo más, porque significa que podés cantar lo que quieras... La sacaron de su zona y me encantó, creo que la producción en eso tiene un ojo, porque brillaste", le dijo Claudia, quién forma parte de los 100 jurados.

"Me dijeron eso, que me probaban... Y aquí estoy para probarlo", respondió la participante. "Genial que traigan el tango, nuestra música, me parece que tenemos que reivindicar todo", dijo otro de los miembros del jurado de "Canta Conmigo Ahora".

Tinelli siguió acercándose a algunos de los jurados que se levantaron para darle el voto a Marta y percibió la emoción hasta las lágrimas. "¿Ustedes dos estuvieron llorando?", preguntó el conductor y le respondieron: "Sí claro, porque es la primera vez que viene el tango al estudio y la verdad es que la argentinidad te sale como a flor de piel, y es maravilloso lo que acaba de hacer", le dijo Podesta.

El momento:

Las reacciones: