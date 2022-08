Con el paso de los años y las películas, los actores de Hollywood suman experiencia y también mañas. Este miércoles se conoció que Brad Pitt tiene una lista negra con los actores con los cuales nunca volverá a trabajar.

Uno de los compañeros del ex marido de Angelina Jolie en "Bullet Train", Aaron Taylor-Johnson, reveló en la revista ‘Variety’ que el famoso actor tiene a más de un colega en su nómina de inaceptables.

Algunos medios aseguraron que es muy probable que Brad tenga en su lista negra a Tom Cruise, ya que luego de trabajar juntos en l"Entrevista con el vampiro" (1994), el actor dijo: “Tom y yo caminamos en diferentes direcciones… Él es el Polo Norte, y yo soy del Polo Sur. Siempre pensé que había una competencia que se interponía en cualquier conversación real”.

Otra gran estrella de Hollywood con la que se especula no tuvo una buena relación laboral es con Harrison Ford, ya que, igualmente, no han tenido otro proyecto juntos desde que actuaron en el thriller de acción de 1997 “Enemigo íntimo” y que tras el rodaje mencionó: “Fue la película más difícil en la que he estado”.

Por otro lado, Aaron Taylor-Johnson comentó que una de las actrices que aparece en la “lista buena” es Sandra Bullock, quien estuvo presente en el rodaje de ‘Bullet Train’, pues aceptó a tener un papel especial por tener una gran amistad con Brad Pitt.