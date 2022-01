Tras aquel episodio dramático en el que fue baleado y tuvo que enfrentarse a una dura rehabilitación, Chano Charpentier fortaleció su vínculo con sus seguidores mediante las redes sociales. Esta vez dejó de publicar en Twitter su número telefónico para que el contacto sea directo sobre todo de aquellos que necesiten una mano al estar atravesando un mal momento.

La semana pasada dijo que se iba a comprar un teléfono y tuitear el número, con el fin de que lo "agreguen a grupos de WhatsApp y pinten videollamadas a cualquier hora". Y cumplió. "Cuando te sientas sol@ y cuando no. Siempre contás conmigo", agregó en el mensaje, parafraseando la canción de Tan Biónica La Melodía de Dios.

"No solo por ustedes. Me va a hacer bien a mí", advirtió y así parece que fue. Es que este martes a la madrugada hizo su balance del primer día de atender llamados: "Me mandaron más de 49.000 WhatsApp, hablé con más de 67 de ustedes, familias, novios, novias, grabé saludos, toqué versiones únicas en el piano. Con las llamadas me di cuenta que esto no era un servicio para ustedes, sino que yo recibía la mejor parte. Necesitaba hacerlo para ser mejor personas, hombre y compositor. Era lo mismo que hacía hace 15 años cuando para fin de año los llamaba a los que la estaban pasando mal. Los amo con todo el corazón".